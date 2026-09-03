Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’395 0.2%  SPI 20’224 0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’003 0.6%  Euro 0.9388 -0.4%  EStoxx50 6’383 0.3%  Gold 4’472 1.9%  Bitcoin 65’819 4.8%  Dollar 0.8073 -0.7%  Öl 95.7 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus
Broadcom-Aktie rutscht ab: US-Chipkonzern legt Quartalszahlen vor - Erwartungen verpasst
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
Darum stabilisiert sich der Franken - SNB wegen Inflation mit Anpassungbedarf
Reaktion auf KI-Hacking-Attacken: OpenAI veröffentlicht bislang leistungsstärkstes Modell Astra
Suche...
ETF Sparplan

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

03.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing verteuert sich am Donnerstagabend

Boeing Aktie News: Boeing verteuert sich am Donnerstagabend

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 210,61 USD.

Boeing
167.25 CHF -1.83%
Kaufen Verkaufen

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'691 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 211,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 209,94 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 567'362 Aktien.

Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,02 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,173 USD belaufen. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verloren


Bildquelle: Ken Wolter / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Boeing Co.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
02.09.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
24.08.26 Boeing Outperform Bernstein Research
11.08.26 Boeing Outperform RBC Capital Markets
11.08.26 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
07.08.26 Boeing Kaufen DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch

Inside Trading & Investment

18:20 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
15:48 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
12:05 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
10:42 UBS Logo UBS KeyInvest: Europäische Small Caps – Geballtes Know-how/US-Autobauer – Unterschiedliche Drehzahl
09:30 Marktüberblick: Banken gesucht
08:49 SMI erneut leicht fester
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
27.08.26 ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? BX Morningcall mit François Bloch
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’965.22 19.41 SD2BJU
Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Aktien in diesem Artikel

Boeing Co. 167.25 -1.83% Boeing Co.

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Q2-US-Portfolio von Zurich Insurance: Kräftige Aufstockungen bei Aktien von AMD und Eli Lilly, Verkäufe bei Microsoft
UBS-Aktie im Plus: Konzern startet Rückkaufprogramm für neun Bonds
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
VW-Aktie springt an: Aufsichtsrat stimmt Konzern-Zukunftsplan zu
NVIDIA-Aktie: Historischer Apple-Vergleich weckt Hoffnung auf neuen Kursboom
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
Moderna-Aktie schiesst nach oben: Hintergründe zur milliardenschweren Anleihe
Rheinmetall-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Diese US-Aktien hat die Schweizerische Nationalbank (SNB) im Portfolio
Blick ins Portfolio
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Im Rahmen der jüngsten 13F-Einreichung hat die UBS ihre Beteiligungen an US-Aktien offengelegt. ...
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.