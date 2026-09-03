Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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03.09.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing verteuert sich am Donnerstagabend
Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 210,61 USD.
Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 20:26 Uhr 0,8 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 53'691 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 211,00 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 209,94 USD. Der Tagesumsatz der Boeing-Aktie belief sich zuletzt auf 567'362 Aktien.
Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 17,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,02 Prozent.
Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,173 USD belaufen. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Boeing im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Boeing einen Verlust von -0,990 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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