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03.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kurseinbussen

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die Aktie von Boeing gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 1,2 Prozent im Minus bei 206,40 USD.

Boeing
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Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 1,2 Prozent auf 206,40 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'337 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Boeing-Aktie bei 206,18 USD. Mit einem Wert von 209,94 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 141'128 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 23,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 16,70 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,173 USD aus. Am 28.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,67 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -0,92 USD vermeldet. Der Umsatz lag bei 24.56 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,990 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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