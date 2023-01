Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagmittag mit Abschlägen

Das Papier von Boeing gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 12:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 358,00 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 33'147 Punkten steht.

Boeing liess sich am 26.10.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Verlust je Aktie von -6,18 USD gegenüber -0,60 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Boeing im vergangenen Quartal 15'956,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,44 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Boeing 15'278,00 USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 25.01.2023 erwartet.

2022 dürfte Boeing einen Verlust von -7,934 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.ch

