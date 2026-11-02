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02.11.2026 20:27:13
Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagabend der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 175,40 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 2,2 Prozent auf 175,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 52'091 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie legte bis auf 177,36 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 173,41 USD. Bisher wurden heute 762'337 Boeing-Aktien gehandelt.
Bei einem Wert von 254,20 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2026). Mit einem Zuwachs von 44,93 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 29.10.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 165,02 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 5,92 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 27.10.2026. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,14 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 3,94 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 23.27 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Boeing am 27.01.2027 vorlegen.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,752 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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