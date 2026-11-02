Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag freundlich

Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,9 Prozent auf 176,44 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 52'424 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 176,56 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 173,41 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 431'945 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 254,20 USD. Dieser Kurs wurde am 28.01.2026 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 44,07 Prozent Luft nach oben. Am 29.10.2026 gab der Anteilsschein bis auf 165,02 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 6,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,040 USD je Boeing-Aktie. Boeing liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 3,94 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -1,752 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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