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02.09.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Boeing legt am Abend zu

Boeing Aktie News: Boeing legt am Abend zu

Die Aktie von Boeing gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 209,10 USD zu.

Boeing
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Boeing zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,7 Prozent auf 209,10 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 53'005 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Boeing-Aktie bei 210,59 USD. Bei 207,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 459'959 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,57 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Boeing-Aktie 15,41 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Boeing-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,581 USD belaufen. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.10.2026 erfolgen.

In der Boeing-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 -0,990 USD je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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