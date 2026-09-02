Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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02.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag gefragt
Die Aktie von Boeing zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,1 Prozent auf 209,91 USD zu.
Die Boeing-Aktie stieg im New York-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 2,1 Prozent auf 209,91 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 53'160 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 210,13 USD aus. Bei 207,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 177'954 Boeing-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Boeing-Aktie somit 17,42 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 176,87 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Der derzeitige Kurs der Boeing-Aktie liegt somit 18,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,581 USD. Im Vorjahr hatte Boeing 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Boeing hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,67 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,92 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Boeing in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 24.56 Mrd. USD im Vergleich zu 22.75 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 28.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
2026 dürfte Boeing einen Verlust von -0,990 USD verbuchen, davon gehen Experten aus.
Redaktion finanzen.ch
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