Boeing Aktie News: Boeing gewinnt am Abend an Boden

Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 20:26 Uhr 1,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 50'912 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Boeing-Aktie bis auf 190,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 186,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 641'257 Boeing-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Boeing-Aktie mit einem Kursplus von 34,75 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Mit Abgaben von 6,24 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Boeing seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,173 USD je Aktie ausschütten. Am 28.07.2026 hat Boeing die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Boeing dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren. Die Veröffentlichung der Boeing-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 27.10.2027.

Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,006 USD einfahren.

Redaktion finanzen.ch

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