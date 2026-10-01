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01.10.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag freundlich

Boeing Aktie News: Boeing am Nachmittag freundlich

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,5 Prozent auf 186,94 USD zu.

Boeing
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Um 16:28 Uhr stieg die Boeing-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 186,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im Dow Jones 30 Industrial, der aktuell bei 50'699 Punkten steht. Das bisherige Tageshoch markierte die Boeing-Aktie bei 188,00 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 186,00 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 229'306 Boeing-Aktien.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 35,98 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 176,87 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 5,39 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,173 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite standen 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2027-Bilanz von Boeing rechnen Experten am 27.10.2027.

Experten gehen davon aus, dass Boeing im Jahr 2026 -1,006 USD je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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