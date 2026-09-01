Boeing Aktie News: Boeing büsst am Dienstagabend ein

Um 20:26 Uhr ging es für die Boeing-Aktie nach unten. Im New York-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 206,28 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 52'784 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Boeing-Aktie bei 205,66 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 206,47 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 323'401 Boeing-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,23 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Boeing-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 176,87 USD am 22.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Boeing-Aktie derzeit noch 14,26 Prozent Luft nach unten.

Für Boeing-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,581 USD ausgeschüttet werden. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,67 USD gegenüber -0,92 USD im Vorjahresquartal verkündet. Im abgelaufenen Quartal hat Boeing 24.56 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 28.10.2026 terminiert.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,990 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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