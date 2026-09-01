Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 207,23 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'147 Punkten steht. Die Boeing-Aktie sank bis auf 206,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,47 USD. Bisher wurden heute 108'007 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,581 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 22.75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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