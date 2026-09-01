Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’767 -0.8%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’330 -2.7%  Bitcoin 62’608 -1.4%  Dollar 0.8116 0.4%  Öl 95.3 5.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156Sandoz124359842Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
US-Aktien im Fokus: So investierte die Commerzbank im zweiten Quartal 2026
Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Die Performance der Kryptowährungen
Bewegung in den Top 10: So veränderte die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot
BaFin schlägt Alarm: Diese Wissenslücken haben Krypto-Anleger
Extrem unterbewertet? Warum Analysten jetzt auf die Aktien von Samsung und SK hynix setzen
Suche...

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

01.09.2026 16:29:00

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 207,23 USD.

Boeing
167.66 CHF -1.44%
Kaufen Verkaufen

Die Boeing-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 207,23 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 53'147 Punkten steht. Die Boeing-Aktie sank bis auf 206,00 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 206,47 USD. Bisher wurden heute 108'007 Boeing-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 22,67 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Boeing-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,581 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.56 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Boeing einen Umsatz von 22.75 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 28.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Boeing-Verlust in Höhe von -0,990 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Boeing-Investment von vor einem Jahr verloren

In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Boeing Co.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten