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09.11.2026 21:58:07
Boeing-Aktie im Minus: 5 Prozent Stellenstreichung in der Verkehrsflugzeugsparte
Der Flugzeughersteller Boeing will angesichts von Problemen beim weiteren Produktionsausbau rund 5 Prozent der Stellen in seiner Verkehrsflugzeugsparte BCA streichen.
Die Bekanntgabe des Stellenabbaus erfolgt nur zwei Wochen nach der Verschiebung eines Produktionsausbaus für die 737 Max. Zudem hatte sich die Unternehmensführung mit Blick auf das Auslieferungsziel 2026 für den Grossraumjet 787 eher vorsichtig gezeigt und auf das untere Ende der Zielspanne verwiesen.
Der nun angekündigte Stellenabbau passe denn auch zu den Äusserungen des Managements zu den Produktionszahlen während der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen vor 2 Wochen, schrieb Analystin Sheila Kahyaoglu vom Investmenthaus Jefferies in einer ersten Einschätzung. Durch den Schritt könnte Boeing rund 250 Millionen Dollar einsparen, wenn man von rund 51.000 Beschäftigten im Verkehrsflugzeuggeschäft ausgehe.
Die an der NYSE gelistete Boeing-Aktie verliert zeitweise 0,58 Prozent auf 172,39 US-Dollar.
/mis/bek
ARLINGTON (awp international)
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❌ ABB, HSBC und Hochtief: Warum verlassen diese drei Aktien das Portfolio und was lässt sich aus ihrer jüngsten Entwicklung für das Rebalancing ableiten?
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