Boeing Aktie 913253 / US0970231058
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Quartalszahlen
|
27.01.2026 17:08:39
Boeing-Aktie fester: Spartenverkauf beschert ersten Jahresgewinn seit 2018
Dank des Verkaufs des Digitalgeschäfts schreibt Boeing erstmals seit Jahren wieder schwarze Zahlen, im Tagesgeschäft bleibt die Erholung jedoch fragil.
"Wir machen gute Fortschritte", sagte der Manager bei der Vorlage der Jahreszahlen am Dienstag in Arlington. Damit gingen jedoch auch Erwartungen einher: "Unsere Kunden und Stakeholder werden in diesem Jahr mehr von uns erwarten."
Im vergangenen Jahr verdiente Boeing unter dem Strich 2,2 Milliarden US-Dollar nach einem Verlust von 11,8 Milliarden ein Jahr zuvor. Die schwarzen Zahlen verdankte der Konzern jedoch dem Verkauf des Geschäfts mit digitalen Dienstleistungen an die Software-Investmentfirma Thoma Bravo, den Boeing im vergangenen April angekündigt hatte. Der Deal brachte Boeing im vierten Quartal einen Sondergewinn von 9,6 Milliarden Dollar ein. Ohne diesen Effekt hätte der Konzern 2025 wie von Analysten erwartet den siebten Jahresverlust in Folge verbucht.
Am Finanzmarkt konnten die Neuigkeiten entsprechend nicht überzeugen: Die Boeing-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zwischenzeitlich 0,96 Prozent auf 250,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Jahreswechsel liegt sie damit noch rund 12 Prozent im Plus.
Im Tagesgeschäft erholte sich der Konzern ein Stück von seiner Dauerkrise, die sich Anfang 2024 nach einem Beinahe-Unglück einer Boeing 737 Max deutlich verschärft hatte. Damals hatten die US-Luftfahrtbehörde FAA den Hersteller unter verschärfte Aufsicht gestellt. Die Zahl der ausgelieferten Passagier- und Frachtjets brach seinerzeit auf 348 Stück ein. Im Jahr 2025 sprang sie nun wieder kräftig auf 600 Maschinen nach oben.
Entsprechend legte der Umsatz des Konzerns um gut ein Drittel auf 89,5 Milliarden Dollar zu und übertraf zugleich die Erwartungen von Analysten. Von schwarzen Zahlen im Kerngeschäft mit Passagier- und Frachtjets blieb Boeing jedoch noch weit entfernt: Der operative Verlust der Sparte verringerte sich lediglich von 8 Milliarden auf 7,1 Milliarden Dollar.
Die Rüstungs- und Raumfahrtsparte konnte ihren operativen Verlust immerhin deutlich eindämmen. Schwarze Zahlen schrieb lediglich die Servicesparte - selbst ohne den Verkauf des Digitalgeschäfts, das zu ihrem Bereich gehört hatte.
Boeings Dauerkrise hält schon seit Jahren an. Los ging es mit den Abstürzen zweier Mittelstreckenjets vom Typ 737 Max mit insgesamt 346 Toten in den Jahren 2018 und 2019 und einem mehr als 20-monatigen Flugverbot für das Modell. In den Jahren danach tauchten immer wieder Produktions- und Qualitätsmängel auf, auch bei anderen Modellen. Schon 2019 verlor Boeing die Position als weltgrösster Flugzeugbauer an seinen europäischen Rivalen Airbus, der ihm seitdem weiter davoneilte.
Als eine 737 Max Anfang 2024 im Flug ein türgrosses Rumpfteil verlor, griffen die Behörden durch. Immer wieder musste Boeing auch die Erstauslieferung des modernisierten Grossraumjets 777X verschieben. Das Modell liegt inzwischen sieben Jahre hinter dem ursprünglichen Zeitplan. Den Hersteller kostete die Verzögerungen eine Milliardensumme.
/stw/jha/
ARLINGTON (awp international)
Weitere Links:
Nachrichten zu Boeing Co.
|
16:29
|Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
15:57
|Spartenverkauf beschert Boeing ersten Gewinn seit 2018 (AWP)
|
13:57
|Boeing reports highest quarterly revenues since 2018 (Financial Times)
|
12:06
|Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.01.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Boeing Aktie News: Boeing am Montagabend mit Kursverlusten (finanzen.ch)
|
26.01.26
|Freundlicher Handel: Dow Jones bewegt sich nachmittags im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Boeing Co.
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|21.01.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.01.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|14.01.26
|Boeing Buy
|UBS AG
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
|UBS AG
|28.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|14.10.24
|Boeing Halten
|DZ BANK
|31.01.24
|Boeing Equal Weight
|Barclays Capital
Was ist Trumps Plan? Venezuela, Grönland & Öl im Fokus – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Zum Jahresauftakt 2026 meldet sich Tim Schäfer wie gewohnt mit aktuellen Einschätzungen aus den USA. Gemeinsam mit David Kunz von BX Swiss TV spricht er über politische und wirtschaftliche Brennpunkte, die die Märkte prägen – allen voran die Entwicklungen rund um Donald Trump, Venezuela und den Ölmarkt.
Themen dieser Ausgabe:
Maduro-Festnahme: Chaos oder Schachzug?
Gewinner: Chevron im Fokus, Exxon setzt auf Guyana
Was machen BP und Shell?
Grönland-Zölle: Druckmittel oder Show?
US-Stimmung & Midterms: was droht politisch?
Fed & Zinsen: kommt die Senkung?
KI, Inflation, Davos: die grossen 2026-Themen
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI höher -- DAX stabil -- Wall Street uneins -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie Aktienmarkt zieht am Dienstag an, wohingegen der deutsche Leitindex seitwärts tendiert. An der Wall Street geht es in verschiedene Richtungen. Die Börsen in Fernost verzeichneten am Dienstag Zuwächse.