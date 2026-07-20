Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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20.07.2026 12:02:00
Boeing-Aktie fester: Flugzeugfinanzierer kauft 100 Mittelstreckenjets
Der US-Flugzeugbauer Boeing hat auf der Luftfahrtmesse in Farnborough einen Grossauftrag für seinen krisengebeutelten Mittelstreckenjet 737 Max erhalten.
Mit der 737 Max war der Boeing-Konzern nach zwei tödlichen Abstürzen in den Jahren 2018 und 2019 und einem langen Flugverbot in eine jahrelange Krise gesteuert. Der Konzern verlor die Marktführerschaft an seinen europäischen Rivalen Airbus und schrieb jahrelang hohe Verluste. Nach Produktionsbeschränkungen und strengen Kontrollen infolge eines Zwischenfalls von 2024 hat die US-Luftfahrtbehörde FAA die Zügel bei dem Hersteller zuletzt wieder ein Stück gelockert.
An der NYSE am Montag legt die Boeing-Aktie vorbörslich zeitweise 1,06 Prozent zu auf 216,30 US-Dollar.
/stw/jha/
FARNBOROUGH (awp international)
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