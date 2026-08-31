Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Die Boeing-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.

8 Analysten empfehlen die Boeing-Aktie mit Kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 280,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 72,60 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 207,78 USD.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Bernstein Research 298,00 USD 43,42 24.08.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 27,54 11.08.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 41,98 11.08.2026 DZ BANK - - 07.08.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 27,54 07.08.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 41,98 05.08.2026 RBC Capital Markets 265,00 USD 27,54 03.08.2026 Jefferies & Company Inc. 295,00 USD 41,98 03.08.2026

Redaktion finanzen.ch