Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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31.08.2026 22:30:38
Boeing-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August
Analysten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der Boeing-Aktie abgegeben.
Die Boeing-Aktie wurde im August 2026 von 8 Analysten unter die Lupe genommen.
8 Analysten empfehlen die Boeing-Aktie mit Kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beläuft sich auf 280,38 USD. Dies bedeutet einen erwarteten Anstieg von 72,60 USD zum aktuellen NYSE-Kurs der Boeing-Aktie von 207,78 USD.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Buy.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|298,00 USD
|43,42
|24.08.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|27,54
|11.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|41,98
|11.08.2026
|DZ BANK
|-
|-
|07.08.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|27,54
|07.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|41,98
|05.08.2026
|RBC Capital Markets
|265,00 USD
|27,54
|03.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|295,00 USD
|41,98
|03.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|RBC Capital Markets
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|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|06.08.26
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|28.04.25
|Boeing Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|24.01.25
|Boeing Neutral
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