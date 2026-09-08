Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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08.09.2026 17:39:43
Boeing-Aktie dennoch fester: Hinter Airbus zurückgefallen im August
Boeing hat im August weniger Flugzeuge ausgeliefert als Konkurrent Airbus.
Die Boeing-Auslieferungen umfassten 41 Maschinen des Typs 737 Max, vier 787 Dreamliner, zwei 777-Frachter und drei 767. Bestellungen verbuchte Boeing für 13 Dreamliner und zwei 737 Max. Stornierungen gab es keine.
Bis Ende August hat Boeing dieses Jahr damit 418 Flugzeuge ausgeliefert. Airbus kommt auf 475.
Im NYSE-Handel notiert die Boeing-Aktie zeitweise 0,89 Prozent höher bei 214,14 US-Dollar.
Von Connor Hart
DOW JONES
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