Boeing-Aktie: Boeing offenbar vor Verkauf von Unternehmensteilen und erheblicher Lohnerhöhung für Arbeiter

Mit der Trennung von Randbereichen und Geschäften, die sich unterdurchschnittlich entwickelten, könnte der Airbus -Rivale dringend benötigtes Geld einnehmen, schrieb das "Wall Street Journal" am Sonntag unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise. Zuletzt belastet zudem ein Streik zehntausender Arbeiter, für den sich nun nach mehr als einem Monat aber eine Lösung abzeichnet.

Erst in der vergangenen Woche hatte Boeing einen Schritt hin zu einer möglichen Kapitalerhöhung unternehmen. In einer Pflichtmitteilung an die US-Börsenaufsicht SEC hatte der Konzern mitgeteilt, eventuell und schrittweise neue Aktien und/oder Schulden beziehungsweise vergleichbare Instrumente im Volumen von bis zu 25 Milliarden US-Dollar emittieren zu wollen. Zudem sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie von 10 Milliarden Dollar.

Boeing bietet drastisches Lohnplus für streikende Arbeiter

Daneben zeichnet sich im Streik zehntausender Arbeiter bei Boeing nach mehr als einem Monat eine Lösung ab. Der kriselnde Flugzeugbauer bietet nun unter anderem eine Einkommenserhöhung von 35 Prozent über eine Laufzeit von vier Jahren. Die Gewerkschaft IAM will ihre rund 33.000 Mitglieder am kommenden Mittwoch über den Vorschlag abstimmen lassen.

Das neue Angebot sei mit Unterstützung von US-Arbeitsministerin Julie Su ausgehandelt worden, teilte die Gewerkschaft mit. Der Vorschlag sieht ausserdem eine Einmalzahlung von 7.000 Dollar (rund 6.400 Euro) vor - sowie den Erhalt von Bonuszahlungen, die ursprünglich abgeschafft werden sollten.

Streik traf auch Produktion der Boeing 737

Durch den am 13. September begonnenen Streik im Nordwesten der USA wurde die Produktion von Boeings Bestseller-Modell 737 sowie des Langstreckenjets 777 lahmgelegt. Der bereits mit Problemen kämpfende Konzern gerät dadurch noch stärker unter Druck.

Boeing hatte den streikenden Arbeitern zuletzt eine Einkommenserhöhung von 30 Prozent über vier Jahre angeboten. Nachdem die Gewerkschaft sich darauf nicht einliess, zog Boeing das Angebot zurück. Die IAM hatte auch kritisiert, dass Boeing sich mit dem Angebot direkt an die Arbeiter wandte, statt erst mit ihr zu verhandeln.

Die Boeing-Arbeiter hatten im vergangenen Jahrzehnt mehrere Nullrunden akzeptiert und wollten nun eine deutliche Erhöhung erreichen. Das erste Boeing-Angebot mit einem Einkommensplus von 25 Prozent und dem Wegfall von Bonuszahlungen lehnten sie mit einer Mehrheit von fast 95 Prozent ab.

Boeing greift zu Stellenabbau

Vor einer Woche kündigte Boeing an, zehn Prozent der Arbeitsplätze zu streichen. Boeing-Chef Kelly Ortberg nannte keine genaue Stellenzahl

- aber nach jüngsten Angaben vom Jahreswechsel hatte der

Flugzeugbauer gut 170.000 Beschäftigte. Das Unternehmen müsse die Belegschaft an die finanzielle Realität anpassen, erklärte Ortberg.

Die Gewerkschaft hatte zuletzt 2008 gestreikt. Der Ausstand dauerte 57 Tage und kostete den Konzern nach Analystenschätzungen rund zwei Milliarden Dollar.

Boeings Qualitätsaufsicht im Fokus

Boeing steckt nach einer Pannenserie seit Jahren in der Krise. Zuletzt geriet das Qualitätsmanagement noch stärker in den Fokus, nachdem im Januar bei einer so gut wie neuen Boeing 737-9 Max von Alaska Airlines im Steigflug ein Rumpffragment herausbrach. Nur durch glückliche Umstände wurde niemand ernsthaft verletzt. Unfallermittler kamen zu dem Schluss, dass bei der ausgelieferten Maschine vier Befestigungselemente an dem Rumpfteil fehlten. Boeing konnte auf Anfrage von Behörden keine Unterlagen zu den Montagearbeiten liefern.

