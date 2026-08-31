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31.08.2026 06:37:00
BOE Technology Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
BOE Technology Group präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Es stand ein EPS von 0.11 HKD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BOE Technology Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0.050 HKD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat BOE Technology Group im vergangenen Quartal 60.00 Milliarden HKD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOE Technology Group 54.68 Milliarden HKD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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