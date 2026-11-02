BOE Technology Group stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

BOE Technology Group lud am 30.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.03 HKD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.040 HKD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BOE Technology Group im vergangenen Quartal 56.62 Milliarden HKD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2.73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOE Technology Group 58.21 Milliarden HKD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch