BOE montre son expertise dans cinq domaines novateurs lors du salon Display Week 2021 de la DIS

BEIJING, 21 mai 2021 /CNW/ - Le salon professionnel de renommée mondiale Display Week 2021, organisé par Society for Information Display (SID), a ouvert ses portes le 17 mai. Une myriade de produits et de technologies d'affichage de pointe du monde entier sont présentés au salon virtuel. En tant que leader mondial dans le secteur des écrans à semiconducteurs, BOE présente à l'événement ses technologies et ses applications, dont l'ADS Pro, l'écran flexible OLED, et la Mini/Micro LED. Cet apport démontre au monde entier la capacité d'innovation dans le secteur et le leadership technologique exceptionnel du fabricant.

« BOE n'a jamais cessé d'innover dans le domaine des technologies d'affichage, a déclaré Gao Wenbao, vice-président exécutif (EVP) et PDG de Display Business Group de BOE. Tout en maintenant son leadership mondial en matière de TFT-LCD et en écran flexible OLED, BOE a intensifié la recherche et développement sur les mini/micro LED et d'autres technologies avancées et a aussi déployé une variété de technologies et de produits de pointe, propulsant le développement de l'industrie mondiale de l'affichage. L'affichage fait maintenant partie intégrante de notre vie. Les technologies novatrices, en tant que premier point de contact, permettent de stimuler un large éventail d'industries. En tirant parti de son expertise technologique en matière d'affichage et de capteurs, BOE continuera d'approfondir sa stratégie sur l'IDO (Internet des objets) axée sur l'affichage à semiconducteurs et de travailler avec ses partenaires mondiaux le long de la chaîne de l'industrie pour offrir aux utilisateurs des expériences visuelles de premier plan et même expériences extraordinaires dans leur vie quotidienne.

De nos jours, les affichages d'avant-garde, de netteté parfaite d'un bord à l'autre et plus éconergétiques deviennent la norme. Les dernières technologies présentées à l'occasion du salon Display Week 2021 font exactement écho aux prévisions prospectives de BOE et à ses connaissances approfondies des tendances de l'industrie. Les technologies novatrices et les applications dans cinq domaines présentés par BOE démontrent pleinement son leadership dans l'industrie de l'affichage.

La technologie ADS Pro offre des effets d'affichage réalistes

La technologie brevetée d'écran ultra rigide ADS de BOE, une technologie de pointe de grand angle de visionnement, peut présenter des images optimales sous tous les anges. L'ADS Pro est une solution au niveau du système de produits haut de gamme basés sur la technologie ADS. Celle-ci présente des avancées majeures dans de nombreux domaines tels que le rapport des contrastes dynamique ultraélevé, l'affichage bord à bord, une fréquence de rafraîchissement élevée et intégrée aux cellules.

Grâce à sa technologie LCD de pointe, BOE a continué d'innover et de diriger le développement de l'industrie de l'affichage à semiconducteurs. Au salon actuel, BOE présente une panoplie de technologies novatrices qui attirent l'attention. Par exemple, son affichage pour sport électronique offre la fréquence de rafraîchissement la plus élevée au monde, soit 480 Hz et des images dynamiques sans bavures, offrant aux utilisateurs une expérience de jeu rapide et harmonieuse. L'écran à point quantique ouvert est doté d'une gamme de couleurs ultraélevée, et l'écran ultramince avec son système de sécurité permet de passer facilement du mode privé au partage d'écran. Doté d'une structure et d'un processus internes optimisés, l'écran d'un bout en bout offre un cadre ultramince de calibre mondial de 0,9 mm, offrant une expérience immersive exceptionnelle aux utilisateurs grâce à son rapport écran-boîtier avantageux.

OLED, c'est plus qu'être flexible

BOE est devenu le premier fabricant en Chine à produire en série des écrans flexibles et pliables OLED et à les mettre sur le marché. Il a mis en place une vaste gamme de technologies novatrices, comme l'affichage de type défilement et l'affichage plein écran flexible intégré à une caméra sous l'écran, déployant ainsi un nombre illimité de possibilités pour le format des produits d'affichage.

À l'occasion du salon Display Week 2021, BOE présente son écran flexible à défilement avec des modules plus minces et un rayon de courbure plus petit. Le tout nouvel écran qui peut être déplié et replié permet de faire passer un appareil portable du mode téléphone à tablette et vice versa à votre guise. Les effets d'affichage sans pli offrent également une expérience incroyable aux utilisateurs. L'écran à image complète flexible de BOE, qui intègre une caméra sous l'écran, offre une résolution de pointe de 400 PPI et un rapport écran-boîtier avantageux de près de 100 %, ce qui offre une toute nouvelle expérience visuelle aux utilisateurs. De plus, les écrans OLED moins puissants de BOE offrent une autonomie de batterie plus longue et une vaste application dans le domaine des portables intelligents.

Selon Sigmaintell, en 2020, BOE détenait la plus grande part du marché de l'affichage flexible en Chine et la deuxième au monde.

Le Mini/Micro LED offre un affichage superbe

Grâce à son architecture exclusive à entraînement actif et à sa technologie de copie transfert à grande vitesse, BOE offre des solutions d'affichage LED de nouvelle génération, alimentées par des technologies de semiconducteurs et des technologies d'emballage au micromètre de pointe. En tant que leader mondial de la technologie Mini/Micro LED utilisant un substrat de verre, BOE présente son produit 8K Mini LED de 75 pouces avec plus de 5000 zones et un rapport de contraste à un million de niveaux. Son Micro LED à pas de perçage de 0,9 mm et fusionné au substrat en verre permet d'obtenir un épissage de bord à bord, sans scintillement, à plus basse fréquence et conviviale, ce qui permet aux utilisateurs de profiter pleinement d'expériences visuelles extraordinaires.

L'innovation technologique est une quête sans fin

BOE a lancé à matrice active à diodes électroluminescentes à boîtes quantiques (AMQLED), doté d'une technologie d'affichage de nouvelle génération. Contrairement à l'unité de rétroéclairage à boîtes quantiques photoluminescente, les écrans AMQLED de BOE ne nécessitent pas de rétroéclairage; les points quantiques peuvent plutôt émettre de la lumière eux-mêmes lorsqu'ils sont stimulés par un courant électrique. Cette technologie marque une autre étape importante dans le domaine des boîtes quantiques photoluminescentes. L'écran 4K AMQLED de 55 pouces de BOE présente une résolution de 3840 x 2160, une gamme de couleurs BT.2020 de plus de 90 % et un rapport de contraste de 1 000 000/1. Ces atouts permettent d'ouvrir la voie à de larges perspectives d'application dans le domaine des écrans de grande taille.

Les applications innovantes rendent l'affichage omniprésent.

L'affichage est le premier point de contact et une « interface clé » de l'interaction de l'information à l'ère de l'IDO. Grâce au développement technologique et à l'innovation axée sur l'avenir, BOE est devenu un « étalon » de l'industrie mondiale de l'affichage, apportant les avantages de la technologie à tous les champs d'applications de la vie quotidienne.

En ce qui concerne les cabines intelligentes, la technologie d'écran flexible OLED de BOE est appliquée aux instruments automobiles, aux panneaux de commande centraux et aux feux arrière et est intégrée à des fonctions telles que la navigation intelligente, les systèmes de caméra de recul, les contrôles et les systèmes de divertissement dans les voitures, le tout offrant des options plus diversifiées pour la conception automobile. L'application d'écrans à visualisation tête haute (HUD) offre aux utilisateurs une expérience de navigation plus intuitive et pratique, ce qui accroît grandement leur confort et leur sécurité au volant. Dans le domaine de la réalité amplifiée (RA) et de la réalité virtuelle (RV), les produits très petits et très réactifs de BOE, à très grande luminosité, ont été adoptés par une cohorte d'entreprises de RA/RV de calibre mondial. Son produit Micro OLED AR de 0,39 pouce, dont la résolution est la plus élevée de l'industrie, soit 5 644 PPI, aide à concrétiser des applications plus novatrices.

Tout en offrant une gamme complète de produits d'affichage novateurs aux utilisateurs du monde entier, BOE offre d'innombrables scénarios d'application grâce à sa technologie intelligente de l'IDO, créant des expériences visuelles incroyables et haussant la qualité de vie des gens.

Le salon Display Week de la DIS 2021 bat son plein. Obtenez plus de détails et familiarisez-vous avec les possibilités illimitées offertes par la technologie futuriste de BOE. Pour ce faire, inscrivez-vous et ouvrez une session sur la plateforme officielle en ligne, au: (https://sid.6connex.com/event/Displayweek/en-us#!/LOCATIONKEY.).

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1274424/image_836030_24376813_Logo.jpg

SOURCE BOE Technology Group Co., Ltd.