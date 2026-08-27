Bodyflight Sweden Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Bodyflight Sweden Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0.01 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 99.48 Prozent auf 0.0 Millionen SEK aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.8 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch