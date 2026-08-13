Bodhtree Consulting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Bodhtree Consulting hat am 11.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.03 INR, nach 0.150 INR im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1.62 Prozent auf 19.4 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 19.1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch