BOC International (China) legte Quartalsergebnis vor

BOC International (China) liess sich am 29.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BOC International (China) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 0.14 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BOC International (China) noch ein Gewinn pro Aktie von 0.100 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat BOC International (China) im vergangenen Quartal 1.14 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34.70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BOC International (China) 843.8 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch