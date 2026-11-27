|
27.11.2026 06:37:00
Boat Rocker Media hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Boat Rocker Media hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1.210 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boat Rocker Media 0.810 CAD je Aktie generiert.
Gegenüber dem Vorjahr hat Boat Rocker Media im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 113.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 436.17 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 203.96 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Lindt & Sprüngli - Eine bitter-süsse Versuchung
Der Schoggi-Konzern steckt in der Krise, Investoren pochen auf einen Neuanfang. Mit Blick auf die kommenden Monate könnte die Spekulation auf nachhaltige Veränderungen an der Konzernspitze bei dem gebeutelten Mid Cap für Fantasie sorgen.Weiterlesen!
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fester -- DAX legt zu -- Asiens Börsen schlussendlich deutlich im Plus
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchen im Handel am Freitag Gewinne. In Asien waren zum Wochenschluss kräftige Aufschläge zu beobachten.