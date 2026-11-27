Boat Rocker Media hat am 25.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.08.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 1.210 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boat Rocker Media 0.810 CAD je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahr hat Boat Rocker Media im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 113.85 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 436.17 Millionen CAD. Im Vorjahr waren 203.96 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch