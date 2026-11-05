Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units gab am 03.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0.47 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Boardwalk Real Estate Invt Tr Trust Units 0.770 CAD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0.59 Prozent zurück. Hier wurden 159.8 Millionen CAD gegenüber 160.8 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.ch