BNP Paribas Suisse schreibt 2023 erneut rote Zahlen

Vor allem dank einer deutlichen Verbesserung im Zinsgeschäft fiel der Verlust aber deutlich geringer aus als 2022.

Das Nettoergebnis aus dem Zinsgeschäft stieg um 43 Prozent auf 173,0 Millionen Franken, wie dem am Freitag erhältlichen Geschäftsbericht 2023 des Instituts zu entnehmen ist. Hauptgrund ist, dass die Bank netto über 39 Millionen an Kredit-Rückstellungen aufgelöst hat, während sie im Jahr davor netto noch gut 12 Millionen gebildet hatte. Das Bruttozins-Ergebnis war denn auch praktisch unverändert (+0,7%).

Deutlich rückläufig war das Kommissionsergebnis (-15% auf 94,2 Mio), während das Handelsergebnis (+53% auf 40,6 Mio) und das übrige Ergebnis (+55% auf 70,6 Mio) eine klare Verbesserung zeigten. Insgesamt belief sich der Ertrag damit auf 339,2 Millionen Franken (+7,4%).

Da der Geschäftsaufwand lediglich um 2,6 Prozent auf 386,2 Millionen Franken anstieg, verbesserte sich das operative Ergebnis auf -20,4 Millionen von -76,3 Millionen. Unter dem Strich blieb ein Nettoverlust von 24,2 Millionen nach -58,0 Millionen im Jahr davor.

Ohne Berücksichtigung von Sonderposten in Höhe von 20,5 Millionen hätte der Nettoverlust nur 3,7 Millionen betragen, schreibt die Bank.

Stellenabbau im Mai angekündigt

Die verwalteten Vermögen sanken im letzten Jahr um 0,4 Milliarden auf noch 20,0 Milliarden Franken per Ende 2023. Dieser Rückgang ergibt sich laut den Bankangaben aus Nettokapitalzuflüsse von 0,2 Milliarden, negativen Performance- und Währungseffekten von 0,1 Milliarden und sonstigen negativen Effekten von 0,5 Milliarden.

Deutlich rückläufig waren die Kundeneinlagen: sie lagen Ende 2023 bei 4,1 Milliarden Franken, was einem Rückgang um 1,6 Milliarden im Vergleich zu Ende 2022 entspricht. 1,2 Milliarden seien auf einen Rückgang im Wealth Management zurückzuführen, heisst es.

Aufgrund der weiterhin roten Zahlen hat die Bank kürzlich ein grösseres Sparprogramm lanciert. Insgesamt will sie am Standort in Genf rund 100 Stellen streichen, wie Anfang Mai bekannt wurde. Vom Stellenabbau sind gemäss den Angaben in erster Linie die Bereiche Support und Informatik betroffen. Insgesamt hatte BNP Paribas (Suisse) SA in der Schweiz Ende 2023 832 Angestellte (FTE).

Die BNP Paribas (Suisse) SA wird zu 100 Prozent von der Muttergesellschaft kontrolliert und ist vor allem in den Bereichen Investment Banking sowie Wealth Management und entsprechenden Supportfunktionen tätig. Das Head Office ist in Genf, zudem hat sie Zweigstellen in Lugano, Zürich und Guernsey.

In Paris gibt die BNP Paribas-Aktie via EURONEXT zeitweise 0,78 Prozent auf 66,33 Euro ab.

