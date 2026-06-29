BNP Paribas Aktie 132101 / CH0001321014
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|US-Berufungsverfahren
|
29.06.2026 09:31:00
BNP Paribas-Aktie schwächer Schweiz interveniert wohl in USA
Die Schweiz hat laut "Tamedia" in einem US-Berufungsverfahren um BNP Paribas interveniert.
Die Schweiz rüge in einem Amicus-Curiae-Brief eine falsche Anwendung des Schweizer Obligationenrechts, heisst es im Medienbericht. Mit dem Schreiben werde der Antrag der Bank unterstützt, das Ersturteil aufzuheben. Das Aussendepartement betone, es gehe nicht um die Verteidigung der Bank, sondern um die korrekte Anwendung des Schweizer Rechts und Fragen der Schweizer Souveränität.
Die BNP-Aktie notiert an der Euronext in Paris zeitweise 0,40 Prozent tiefer bei 100,72 Euro.
rw/
Zürich (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Nike: In der Abseitsfalle
Kommende Woche präsentiert der weltgrösste Sportartikelkonzern Quartals- und Jahreszahlen. Zwar sprechen die Erfolge der von Nike an der Fussball-WM ausgestatteten Mannschaften dafür, dass der Branchenriese optimistische Töne anschlägt. Der Dow Jones Titel droht dennoch nach unten auszubrechen.Weiterlesen!
Nachrichten zu BNP Paribas (Suisse) SA
Analysen zu BNP Paribas (Suisse) SA
3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI wenig bewegt -- DAX fester -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zum Wochenstart kaum verändert. Der deutsche Leitindex notiert etwas höher. Die Märkte in Asien finden zum Wochenstart keine gemeinsame Richtung.