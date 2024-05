BNP-Aktie: BNP Paribas plant deutliche Stellenstreichungen in der Schweiz

Insgesamt will BNP Paribas (Suisse) am Standort in Genf rund 100 Stellen streichen, wie eine Mediensprecherin am Freitag auf Nachfrage der Nachrichtenagentur AWP erklärte.

Vom Stellenabbau seien in erster Linie die Bereich Support und Informatik betroffen, so die Sprecherin. Mit der Personalkommission in Genf sei ein Konsultationsverfahren eingeleitet worden. Über den Abbau bei BNP Paribas hatte zuerst die Nachrichtenagentur "Bloomberg" berichtet. Da war gar von einem Verlust von bis zu 150 Stelle die Rede.

BNP Paribas beschäftigt in der Schweiz über 1000 Angestellte. Trotz des Stellenabbaus werde die Bank den strategischen Plan 2025 weiter umsetzen, hiess es in der Stellungnahme weiter. BNP Paribas will demnach in der Schweiz weiterhin wachsen.

Genf (awp)