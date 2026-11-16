BNK Capital Markets präsentierte Quartalsergebnisse

BNK Capital Markets liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat BNK Capital Markets die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 19.13 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 0.760 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2043.51 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 249.3 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11.6 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch