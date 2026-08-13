BNK Capital Markets: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

BNK Capital Markets hat am 11.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.73 INR, nach 1.54 INR im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 47.06 Prozent auf 11.5 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch