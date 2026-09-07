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07.09.2026 10:27:53

BMW Young Artist Jazz Award 2026. Ida Koch, Edi May und Fernanda von Sachsen ausgezeichnet.

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Zum elften Mal vergeben die BMW Group und die Landeshauptstadt München gemeinsam den BMW Young Artist Jazz Award. Der mit jeweils 5.000 Euro dotierte Preis würdigt herausragende junge Künstlerinnen und Künstler der Münchner Jazzszene und unterstreicht das gemeinsame Engagement für die nachhaltige Förderung des musikalischen Nachwuchses. Die diesjährigen Auszeichnungen gehen an Ida Koch, Edi May und Fernanda von Sachsen.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

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