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03.11.2026 21:12:37
BMW weitet auf Tradegate Minus aus nach Prognosesenkung
FRANKFURT (awp international) - Eine Prognosesenkung für das laufende Jahr hat BMW am Dienstagabend belastet. Auf der Handelsplattform Tradegate büssten die schon im Xetra-Handel schwachen Aktien des Autobauers zuletzt noch weitere 1,9 Prozent ein. Damit droht der Kurserholung der vergangenen Wochen das Ende. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Titel schon 38 Prozent verloren - damit sind sie Dax -Schlusslicht, noch hinter dem krisengeplagten Volkswagen -Konzern und dem Stuttgarter Konkurrenten Mercedes-Benz .
BMW geht für 2026 von einem geringeren Gewinn im Kerngeschäft als bisher aus - unter anderem wegen Kosten für den Stellenabbau. Zudem wurde das Absatzziel leicht gesenkt. Auch bei der Rendite auf das eingesetzte Kapital musste BMW einen Rückzieher machen. Bestätigt wurde dagegen die Prognose für den freien Mittelzufluss, was Analyst Jose Asumendi von der US-Bank JPMorgan als Lichtblick bezeichnete./gl/he
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW Vz.
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Analysen zu BMW Vz.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex etwas ermässigte. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.