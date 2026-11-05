BMW Ventures hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

BMW Ventures hat am 03.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 1.22 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.820 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 45.71 Prozent auf 7.31 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.02 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch