Mercedes-Benz Group Aktie 945657 / DE0007100000
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24.09.2026 11:06:00
BMW und Mercedes: Smart und Mini fahren ins E-Desaster
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
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12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
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12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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12:26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.ch)
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09:29
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag mit Abschlägen (finanzen.ch)
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09:28
|Gewinne in Europa: Börsianer lassen Euro STOXX 50 zum Start des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
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09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Freitagshandels stärker (finanzen.ch)
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09:28
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
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24.09.26
|EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|27.08.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|Mercedes-Benz Group Kaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|23.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|22.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|21.09.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|16.09.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerLeichte Entspannug bei den Ölpreisen: SMI mit Gewinnen -- DAX ebenfalls mit Aufschlägen -- Börsen in Asien gehen uneinheitlich ins Wochenende
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich fester. Auch am Handelsplatz in Deutschland sind Gewinne zu sehen. An den Börsen in Asien zeigte sich eine uneinheitliche Entwicklung.