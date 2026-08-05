BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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05.08.2026 11:15:00
BMW: Spider-Man-Werbung auf Autodisplay nervt Fahrer
BMW-Infotainment-Chef, keine Werbung in Autos abspielen zu wollen. Doch wer nun bestimmte Modelle startet, sieht mitunter einen Clip für einen neuen Film.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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