BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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30.09.2026 11:29:00
BMW plant weniger Modelle und mehr Rendite
Trading Signals: Kühne+Nagel - Doppelte Fantasie
Trotz des Abstiegs aus dem SMI läuft es für Kühne+Nagel derzeit rund: Der Welthandel zeigt sich überraschend robust und die strategische Partnerschaft mit Amazon eröffnet frische Wachstumschancen. An der Börse ist die Aktie weiter auf dem Vormarsch.Weiterlesen!
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29.09.26
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29.09.26
|Börse Europa: Zum Handelsstart Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
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28.09.26
|Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet BMW-Aktie mit Overweight in neuer Analyse (finanzen.ch)
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28.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start mit Kursplus (finanzen.ch)
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25.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
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25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels fester (finanzen.ch)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|08:38
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|Bernstein Research
|29.09.26
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|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
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|24.09.26
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|Jefferies & Company Inc.
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|23.09.26
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|17.06.26
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|19.01.26
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|24.09.26
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|BMW Neutral
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|27.08.26
|BMW Halten
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|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich am Dienstag mit Gewinnen. Der deutsche Aktienmärkt pendelt um die Nulllinie. An den Börsen in Asien zeigten sich zur Wochenmitte positive Vorzeichen.