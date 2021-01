BMW mit vorläufigen Zahlen: Konzernergebnis vor Steuern im Rahmen der Prognose - Aktie im Sinkflug

Auch die operative Marge habe das obere Ende der Prognose erreicht, teilte der Autohersteller am Mittwochabend adhoc mit. Nach vorläufigen Zahlen liege der Free Cashflow im Autosegment bei rund 2,8 Milliarden Euro - ein Plus von rund 1,3 Milliarden verglichen mit dem Vorjahr.

BMW profitierte dabei neben einer guten Ergebnisentwicklung und fokussierter Steuerung seiner Vorräte von geringeren Rückstellungen für Garantien im Zuge des Lockdowns bei zugleich steigenden Anzahlungen von Händlern aus China und Grossbritannien.

Positiv zum Ergebnis trugen Vermarktungserlöse mit Gebrauchtfahrzeugen bei. Die Eigenkapitalrendite bleibe dadurch nur leicht und nicht wie prognostiziert moderat unter dem Vorjahreswert, erklärte BMW. Eine raschere Erholung in vielen Märkten seit der Jahresmitte sowie konsequentes Sparen half dem Konzern, eine EBIT-Marge im Autogeschäft im Gesamtjahr am oberen Ende des Zielkorridors von 0 bis 3 Prozent zu erreichen.

Das Konzernergebnis vor Steuern liege im Rahmen der Prognose und der Markterwartungen, so BMW. Die komplette Bilanz will das Unternehmen am 17. März veröffentlichen.

Für die BMW-Aktie geht es am Donnerstag im XETRA-Handel weit nach unten: Zwischenzeitlich verliert das Papier 2,41 Prozent auf 69,59 Euro.

