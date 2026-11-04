BMW mit Umsatz- und Gewinnrückgang im 3. Quartal

DOW JONES--Belastet von einem schwierigen Marktumfeld in China hat BMW im dritten Quartal weniger umgesetzt und verdient. Allerdings sackte die operative Rendite im Autogeschäft nicht ganz so deutlich ab wie von Analysten befürchtet.

Die operative Rendite im Kerngeschäft mit Premiumautos sank in den drei Monaten laut Mitteilung auf 3,4 Pozent von 5,2 Prozent im Vorjahr ab. Analysten haben im Konsens für das Quartal mit nur 2,3 Prozent gerechnet.

Der Umsatz reduzierte sich im Konzern den weiteren Angaben zufolge um 5,8 Prozent auf 30,45 Milliarden Euro. Das EBIT sackte sogar um knapp 30 Prozent auf 1,59 Milliarden Euro ab. Nach Steuern verdiente BMW im Konzern den weiteren Angaben zufolge 1,45 Milliarden Euro, 15 Prozent weniger als vor einem Jahr.

Den Margenausblick für das laufende Jahr hatte BMW wegen beschleunigten Umbaumassnahmen gesenkt.

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November 04, 2026 01:33 ET (06:33 GMT)