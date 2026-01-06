Volkswagen Aktie 352781 / DE0007664039
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
06.01.2026 08:36:36
BMW mit Rekordabsatz in den USA - Audi schwächelt
(Ausführliche Fassung)
WOODCLIFF LAKE/HERNDON (awp international) - Der Autobauer BMW hat seinen Absatz in den USA 2025 gesteigert und das dritte Jahr in Folge Rekordzahlen erreicht. Im Gesamtjahr seien mit 388.897 Autos 4,7 Prozent mehr abgesetzt worden als im Jahr davor, teilte das Unternehmen in Woodcliff Lake (New Jersey) mit. Im vierten Quartal wurden 113.512 Fahrzeuge der Marke BMW verkauft. Das waren 3,4 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.
US-Zölle auf Autoimporte unter Donald Trump belasten deutsche Autobauer seit dem vergangenen Jahr. BMW baut allerdings einen grossen Teil seiner in den USA verkauften Autos vor Ort. Das Werk in Spartanburg in South Carolina ist der grösste Standort im Produktionsnetzwerk des Autobauers.
Die Volkswagen -Tochter Audi schwächelt dagegen in den USA. Im gesamten Jahr 2025 wurden mit 164.942 Autos 16 Prozent weniger verkauft als ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Sitz von Audi of America in Herndon (Virginia) mitteilte. Im ebenfalls schwächeren vierten Quartal ging der Absatz demnach im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 36 Prozent auf 36.233 Fahrzeuge zurück./jha/DP/zb
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich fester (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Freundlicher Handel: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Börse Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: Börsianer lassen LUS-DAX am Montagnachmittag steigen (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Montagshandel in Frankfurt: DAX mittags im Aufwind (finanzen.ch)
|
05.01.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.25
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|06.11.25
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.25
|Volkswagen Buy
|Warburg Research
|11.03.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|21.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|13.01.25
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|23.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|03.12.24
|Volkswagen Sell
|UBS AG
|05.01.26
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|27.11.25
|Volkswagen Halten
|DZ BANK
|26.11.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.25
|Volkswagen Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Börsen-Check: 2025 abgehakt und was 2026 richtig zählt! mit Robert Halver & Lars Erichsenr
Börsenjahr 2025 Rückblick & Ausblick 2026: Aktien, KI, Tech, Gold, Bitcoin, Inflation, Zinsen, Notenbanken und US-Dollar – was hat die Märkte 2025 bewegt und welche Trends prägen 2026?
David Kunz spricht mit Robert Halver und Lars Erichsen über die wichtigsten Entwicklungen für Privatanleger.
Im Video geht es um:
📈 Aktienmarkt 2025: Rekorde trotz Risiken, Zölle und Unsicherheit – wie einordnen?
🤖 KI: Mehr als „Nvidia & Chips“ – welche Branchen 2026 profitieren könnten.
💻 Tech & Magnificent 7: Klumpenrisiko oder weiter der Index-Treiber?
🌐 Marktbreite: Chancen bei Nebenwerten (Russell 2000) und Europa/MDAX.
🏅 Gold & Rohstoffe: Warum Edel- und Industriemetalle wieder wichtiger werden.
₿ Bitcoin & Krypto: Volatilität, Chancen und Risiken 2026.
🏦 Zinsen/Inflation/Fed: Geldpolitik, Schulden und Notenbanken als Markt-Treiber.
💱 USD/CHF: US-Dollar absichern – ja oder nein?
Zum Abschluss: Börsenausblick 2026 – realistische Szenarien und worauf Anleger jetzt achten sollten.
👉🏽 Mehr zum Börsenjahr 2025 & 2026
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI vor festerem Start -- DAX dürfte Rekordjagd fortsetzen -- Asiens Börsen mit Gewinnen
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit Zuschlägen erwartet. Die Märkte in Fernost weisen am Dienstag grüne Vorzeichen aus.