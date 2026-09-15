BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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15.09.2026 12:14:00
BMW: iX3 erreicht 100.000 Bestellungen allein in Europa
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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|Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
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08.09.26
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