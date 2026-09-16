BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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16.09.2026 10:30:00
BMW Group Werk Regensburg produziert neunmillionstes Automobil
BMW iX1 für einen Kunden in Schweden – Meilenstein im 40. Jahr des Werks – Regensburg ist heute das volumenstärkste Fahrzeugwerk der BMW Group in Europa +++Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: Meta - Mit „Muse“ aus dem Formtief
Der Social Media-Gigant möchte mit einem eigenen Assistenten die KI-Welle reiten. An der Börse wurde die Lancierung von „Muse“ positiv aufgenommen – die Meta-Aktie klopft am Abwärtstrend an.Weiterlesen!
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