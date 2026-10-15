BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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15.10.2026 08:00:00
BMW Group startet Serienproduktion von Gen6-Hochvoltbatterien in Shenyang
Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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14.10.26
|Buy-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
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14.10.26
|Gewinne in Europa: So bewegt sich der Euro STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
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13.10.26
|Impulsarmer Handel in Frankfurt: LUS-DAX notiert schlussendlich um seinen Vortagesschluss (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.ch)
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13.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
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13.10.26
|Overweight für BMW-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse (finanzen.ch)
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13.10.26
|Dienstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)