BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|
24.09.2026 12:00:00
BMW Group erhält renommierte Technologieauszeichnung für Gen6-Hochvoltbatterie in China
BMW Group mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Die Gen6-Hochvoltbatterie bildet eine Schlüsseltechnologie der Neuen Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
In eigener Sache
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 am Mittag in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel: LUS-DAX zeigt sich leichter (finanzen.ch)
|
12:26
|Börse Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.ch)
|
09:30
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 startet mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:30
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
09:30
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 gibt letztendlich nach (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.ch)