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24.09.2026 12:00:00

BMW Group erhält renommierte Technologieauszeichnung für Gen6-Hochvoltbatterie in China

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Gen6-Hochvoltbatterie beim World New Energy Vehicle Congress (WNEVC) 2026 in China als „Global New Energy Vehicle Innovative Technology“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung würdigt den ganzheitlichen Innovationsansatz der BMW Group mit Fokus auf Sicherheit, Effizienz, Nachhaltigkeit und Kundennutzen. Die Gen6-Hochvoltbatterie bildet eine Schlüsseltechnologie der Neuen Klasse.Weiter zum vollständigen Artikel bei BMW
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Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

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