BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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28.09.2026 06:53:00
BMW: Diese elf Spitzenmanager sollen den Autokonzern retten
Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt
Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.Weiterlesen!
Nachrichten zu BMW AG
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|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.ch)
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25.09.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
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25.09.26
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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25.09.26
|XETRA-Handel: LUS-DAX im Aufwind (finanzen.ch)
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|Optimismus in Frankfurt: DAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
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25.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
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|BMW Neutral
|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|22.09.26
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|Bernstein Research
|21.09.26
|BMW Neutral
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|24.09.26
|BMW Neutral
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|Jefferies & Company Inc.
|23.09.26
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|22.09.26
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|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|23.09.26
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|Bernstein Research
|22.09.26
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|16.09.26
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|02.09.26
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|28.08.26
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|17.06.26
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|07.05.26
|BMW Underweight
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|15.04.26
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|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|24.09.26
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|UBS AG
|24.09.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.09.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|27.08.26
|BMW Halten
|DZ BANK
|14.08.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
● Verschuldung und Finanzierungskosten in den USA
● Zins- und Währungsentwicklung in Japan
● Staatsfinanzen und Anleihemärkte in Europa
● Hebelprodukte und Margin Calls
● Finanzierung und Bewertung des KI-Booms
● US-Technologieaktien, Immobilien und Konsum
● Industrieentwicklung in Deutschland und der Handel mit China
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Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert kaum verändert. An den Börsen in Asien zeigte sich am Montag eine uneinheitliche Entwicklung.