Deutsche Lufthansa Aktie 1089595 / US2515613048
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16.07.2026 10:44:00
BMW besetzt Personalressort neu: Dorothea von Boxberg folgt auf Ilka Horstmeier - Aktie unbeeindruckt
BMW stellt das Personalressort neu auf: Dorothea von Boxberg übernimmt im September die Rolle der Arbeitsdirektorin von Ilka Horstmeier.
Von Boxberg ist aktuell Chief Executive Officer bei Brussels Airlines. Zuvor war sie in mehreren Leitungsfunktionen bei der Deutschen Lufthansa AG und der Lufthansa Cargo AG aktiv - darunter als Vorstandsvorsitzende und Chief Financial Officer von Lufthansa Cargo.
Die BMW-Aktie verliert auf XETRA zeitweise 0,07 Prozent auf 58,88 Euro.
DOW JONES
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