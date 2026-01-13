BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Aktie bewertet
|
13.01.2026 11:52:44
BMW-Analyse: UBS AG vergibt für Aktie niedrigere Einstufung
Das BMW-Papier wurde von UBS AG-Analyst Patrick Hummel genauer unter die Lupe genommen.
Die Schweizer Grossbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 1.8 Prozent bei 88.84 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 4.68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248’243 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet.
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 16:59 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu BMW AG
|
10:02
|DAX 40-Wert BMW-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BMW-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
09:28
|Freundlicher Handel: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Handelsstart steigen (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht zum Start des Dienstagshandels Verluste (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX gibt zum Start nach (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 schliesst in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
12.01.26
|XETRA-Handel: DAX schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
12.01.26
|Aktien von BMW und Mercedes im Fokus: EU macht E-Auto-Exporteuren in China Angebot (AWP)
Analysen zu BMW AG
|11:02
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:02
|BMW Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.01.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.12.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|09.12.25
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|27.03.25
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11.09.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|17.04.24
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|11:02
|BMW Neutral
|UBS AG
|09.01.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|17.11.25
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.11.25
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
3 neue Aktien BX Musterportfolio: Lam Research, Safran SA & HSBC Holdings mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Lam Research
NEU✅ Safran SA
NEU✅ HSBC Holdings
inklusive Rebalancing:
❌ Quanta Services Inc
❌ AENA
❌ Trane Technologies
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: SMI leichter -- DAX nach neuem Allzeithoch im Minus -- Asiens Börsen gehen mehrheitlich stärker aus dem Handel
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Dienstagshandel nach. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.