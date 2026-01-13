BMW-Analyse: UBS AG vergibt für Aktie niedrigere Einstufung

Die Schweizer Grossbank UBS hat BMW von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 95 auf 93 Euro gesenkt. Die Abstufung folge auf ein Jahr überdurchschnittlicher Kursentwicklung, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Gleichwohl seien einige der positiven Treiber hinter seiner bisherigen Kaufempfehlung intakt: der Erfolg der "Neuen Klasse" sowie attraktive Dividenden. Die Aktien erschienen im langjährigen Vergleich mittlerweile aber recht hoch bewertet.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die BMW-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:36 Uhr mit Abschlägen von 1.8 Prozent bei 88.84 EUR. Insofern weist der Anteil noch Luft nach oben: 4.68 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 248’243 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Mit der Quartalsbilanzvorlage von BMW wird am 12.03.2026 gerechnet.

