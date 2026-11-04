BMW-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BMW nach einer Gewinnwarnung auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Das Geschäft des Automobilherstellers auf dem chinesischen Absatzmarkt sei im dritten Quartal auf Jahressicht um ein Viertel zurückgegangen, schrieb Tom Narayan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Aktienanalyse online: Die BMW-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 13:42 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1.5 Prozent auf 58.66 EUR zu. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 1.13 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 598’304 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 33.4 Prozent zurück.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 06:38 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.