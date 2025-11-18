Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'523 -0.6%  SPI 17'201 -0.7%  Dow 46'590 -1.2%  DAX 23'257 -1.4%  Euro 0.9232 0.1%  EStoxx50 5'561 -1.4%  Gold 4'036 -0.2%  Bitcoin 72'823 -0.6%  Dollar 0.7967 0.1%  Öl 64.1 0.1% 
Aktuelle Analyse im Blick 18.11.2025 13:34:45

BMW-Analyse: BMW-Aktie von Deutsche Bank AG mit Buy bewertet

Deutsche Bank AG-Analyst Tim Rokossa hat eine umfassende Analyse des BMW-Papiers vorgenommen. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

BMW
78.37 CHF -4.06%
Kaufen Verkaufen

Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Nach der jüngst von der Deutschen Bank veranstalteten Roadshow des Autobauers habe ihn der neue iX3 bei einer Testfahrt beeindruckt, schrieb Tim Rokossa in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Eine Reichweite vom mehr als 800 Kilometer sein eine wirkliche Benchmark. Ein weiterer Höhepunkt sei die Software des Fahrzeugs gewesen. Nach seinem Verständnis liege der Auftragsbestand für das Modell bereits im fünfstelligen Bereich, was eine solide Volumenunterstützung in einem ansonsten etwas anämischen Markt verspreche.

Aktienauswertung: Die BMW-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Der BMW-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 13:18 Uhr verlor das Papier 2.2 Prozent auf 85.08 EUR. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 5.78 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 228’773 BMW-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2025 um 13.7 Prozent. Die Vorlage der Finanzergebnisse für Q4 2025 wird für den 12.03.2026 terminiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 08:12 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com