BMW-Analyse: Aktie von Bernstein Research mit Outperform bewertet

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW mit einem Kursziel von 82 Euro auf "Outperform" belassen. Analyst Stephen Reitman sieht im Kapitalmarkttag der Münchner den "Beginn eines Heilungsprozesses", wie er in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar zum ersten Veranstaltungstag schrieb. BMW strebe bis in die frühen 2030er Jahre eine Margenverbesserung in der Autosparte von den für 2026 avisierten 1 bis 3 Prozent auf dann 8 bis 10 Prozent an. In einem Zwischenschritt solle sie 2028 zwischen 3 und 5 Prozent landen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die BMW-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Aktie legte um 09:13 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.2 Prozent auf 55.16 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 48.66 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 75’089 BMW-Aktien. Seit Jahresbeginn 2026 verlor die Aktie 37.4 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2026 / 23:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.09.2026 / 04:00 / UTC



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