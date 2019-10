BMW-Aktien im Plus: BMW steigert Absatz im September

BMW hat den weltweiten Absatz im September um 4,6 Prozent auf insgesamt 248.684 Fahrzeuge gesteigert.

Während alle Marken zulegten, zeigte sich geografisch ein gemischtes Bild. Seit Jahresbeginn lieferte der Münchener Konzern rund 1,866 Millionen Fahrzeuge der Marken BMW sowie Mini und Rolls-Royce aus, das war ein Zuwachs um 1,7 Prozent, wie BMW mitteilte.

Von der Kernmarke wurden im vergangenen Monat 210.427 Wagen verkauft, ein Anstieg von 4,8 Prozent. Seit Januar wurden 1,601 Millionen Wagen ausgeliefert (plus 2,2 Prozent). Besonders gefragt waren mit hohem zweistelligem Wachstum der BMW X3 und der X4. Bei Mini erhöhte sich der Monatsabsatz um 2,9 Prozent auf 37.786 Fahrzeuge. Seit Jahresbeginn sank der Absatz allerdings um 1,8 Prozent.

Im wichtigen chinesischen Markt verkaufte der Konzern im September 63.083 Fahrzeuge der Marken BMW und Mini. Das waren 5,8 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. In Europa legten die Verkäufe um 4,4 Prozent auf 118.600 Autos zu, wobei BMW auf dem Heimatmarkt Deutschland nach noch vorläufigen Zahlen ein Minus von 15 Prozent verbuchte. Der Konzern begründete das mit Modellumstellungen im Kompakt-Segment.

Bei den elektrifizierten Modellen verbuchte BMW im September einen Absatzsprung um 10,1 Prozent auf 16.035 Fahrzeuge, seit Jahresbeginn ergab sich aber immer noch ein Rückgang um 1 Prozent auf 96.570 Stück. BMW beabsichtigt, bis Ende 2021 eine Million elektrifizierter Fahrzeuge auf der Strasse zu haben. Bis Ende dieses Jahres erwartet das Unternehmen insgesamt eine halbe Million vollelektrische und Plug-in-Hybrid Fahrzeuge der Marken BMW und Mini in Kundenhand. Bis 2023 plant die BMW Group 25 elektrifizierte Modelle, mehr als die Hälfte davon vollelektrisch.

"In einem nach wie vor wettbewerbsintensiven und volatilen globalen Marktumfeld erwartet das Unternehmen eine leichte Absatzsteigerung für das Gesamtjahr und verfolgt weiterhin konsequent seine Strategie, Profitabilität über Volumenwachstum zu stellen", teilte BMW mit.

Am Morgen lagen die BMW-Titel via XETRA 0,33 Prozent im Plus bei 63,44 Euro. Im Verlauf wird der Gewinn auf plus 1,95 Prozent bei 64,46 Euro ausgeweitet

MÜNCHEN (Dow Jones)